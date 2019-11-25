Emlak vergisinde son günler... Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmlak vergisinde son günler... Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?
GeriEkonomi Emlak vergisinde son günler... Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.11.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Emlak vergisinde son günler... Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emlak vergisinde son günler... Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor?

Emlak vergisi ikinci taksitinin ödemesinde son günlere girildi. Konuk sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ödeme gününü kaçıranlar yüzde 2 oranında gecikme zammı ödemek zorunda kalacak. Cezalı duruma düşmemek isteyen mükellefler, son ödeme tarihini merak ediyor. Peki, emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor? Emlak vergisi taksidi nasıl ve nereden ödenir? İşte, merak edilen bilgiler.

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıkları için ikinci taksit ödemesinde son günler yaklaştı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanacağını belirterek, vatandaşlara son gün uyarısında bulundu. İşte, 2019 emlak vergisi ödemeleri hakkında detaylar.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.
HANGİ MÜLK SAHİBİ NE KADAR DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖDEYECEK?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Karabıyık emlak vergisi ödemeleri hakkında yazı kaleme aldı. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkındaki o yazı;

Yeni vergi paketi mecliste komisyondan geçti, genel kurulda görüşülmeye devam ediliyor… Paketin içindeki yeni vergilerden birisi de ‘değerli konut vergisi’. Emlak vergisi ödemekle mükellef olan konut sahipleri, eğer taşınmazlarının değeri 5 milyon lirayı da geçiyorsa, değerli konut vergisini de ilaveten ödeyecekler.

Mülk sahipleri için en çok merak edilen konular tabi ki; yeni verginin oranı, beyan ve ödeme zamanı, muafiyetten kimlerin yararlanabileceği, konutun değerinin nasıl belirleneceği…

‘Değerli konut vergisinin’ merak edilen tüm yönlerini sırasıyla açıklıyoruz…

Değeri kim belirliyor?

Yeni konut vergisiyle beraber konutlar için yeni bir değer belirleme süreci daha başlıyor… Mülk sahipleri zaten konutları için emlak vergisi değerini ve yıldan yıla yapılan değer güncellemelerini izliyorlardı… Şimdi yeni bir değer daha ortaya çıkacak ve özellikle mülkünün değeri 5 milyon lirayı aşacak mülk sahipleri bu yeni değerleri de izleyerek kendi konutlarının ‘değerli konut vergisi’ kapsamında olup olmadığını belirlemeleri gerekecek. En kritik soru şu: Değeri kim belirliyor: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından yapılacak değerleme. Gayrimenkullerin değerinin; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ edileceği belirtiliyor yasa teklifinde. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen konutların değerinin kesinleşeceği de belirtiliyor.

Süresinde yapılan itirazların, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılması ve kesinleşen değerin yine ilan edileceği ve ilgilisine tebliğ edilmesi öngörülüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda ise bina emlak vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılacağı belirtiliyor.

Mükellefiyet ne zaman başlıyor?

Taşınmazın emlak vergisine esas değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek değerinin en az 5 milyon lira olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Bu belirlemenin yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren mükellefiyet başlıyor.

Yeni verginin mükellefi kim?

Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek.

Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.

Vergi nasıl hesaplanacak?

Verginin matrahı, emlak vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerden hangisi yüksekse, yüksek olan dikkate alınacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI

Konut Değeri Verginin Oranı

5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasında ise Binde 3

7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasında ise Binde 6

10.000.001 TL’yi aşanlar için........... Binde 10

Örneğin; değeri 6 milyon lira olarak belirlenen bir konut için binde 3 oranında vergi ödenecek. Bu da 18 bin lira olarak hesaplanacak.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle