Emlak Vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi nasıl yapılır?
Belediyelere ödenen emlak vergilerinin 2. taksidi için son ödeme tarihi yaklaşırken, "Emlak vergisi ödemeleri ne zaman?" sorusu son günlerde vatandaşlar tarafından yanıtını arayan konular arasında yer almaya başladı. Belediyelerden taşınmasız mala sahip kişiler için son ödeme tarihine yönelik açıklamalar gelirken, ödeme işlemleri de merak edilen diğer konulardan oldu. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi 2. taksit ödemesi nasıl yapılır?
2019 yılı emlak vergisi ödemeleri için son günler yaklaştı. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ikinci taksit ödemeleri konusunda mükellefler, belirlenen süre zarfında taksit ödemelerini gerçekleştirecekler. Emlak vergisi ödemelerini kaçıranlar ise faiz ödeme durumu ile karşılaşacak. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.
1 Kasım Cuma günü başlayan 2019 emlak vergisi ikinci taksit ödemesi 30 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.
EMLAK VERGİ BORCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?
Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle