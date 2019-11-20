Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. ödeme son tarih ne zaman?

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıkları için ödenene emlak vergisinde son günlere girildi. Belediyeler tarafından tahsis edilen beyannamelerin doldurulmasıyla yapılan emlak vergisi ödemeleri, belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yatırılıyor. Peki, hangi mülk sahibi ne kadar konut vergisi ödeyecek? Vergi hesaplaması nasıl yapılacak? İşte, 2019 emlak vergileri hakkında detaylar.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

1 Kasım Cuma günü başlayan 2019 ödemeleri ikinci etabı, ay sonuna kadar devam edecek. Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

HANGİ MÜLK SAHİBİ NE KADAR DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖDEYECEK?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Karabıyık emlak vergisi ödemeleri hakkında yazı kaleme aldı. İşte, emlak vergisi ödemeleri hakkındaki o yazı;

Yeni vergi paketi mecliste komisyondan geçti, genel kurulda görüşülmeye devam ediliyor… Paketin içindeki yeni vergilerden birisi de ‘değerli konut vergisi’. Emlak vergisi ödemekle mükellef olan konut sahipleri, eğer taşınmazlarının değeri 5 milyon lirayı da geçiyorsa, değerli konut vergisini de ilaveten ödeyecekler.

Mülk sahipleri için en çok merak edilen konular tabi ki; yeni verginin oranı, beyan ve ödeme zamanı, muafiyetten kimlerin yararlanabileceği, konutun değerinin nasıl belirleneceği…

‘Değerli konut vergisinin’ merak edilen tüm yönlerini sırasıyla açıklıyoruz…

Değeri kim belirliyor?

Yeni konut vergisiyle beraber konutlar için yeni bir değer belirleme süreci daha başlıyor… Mülk sahipleri zaten konutları için emlak vergisi değerini ve yıldan yıla yapılan değer güncellemelerini izliyorlardı… Şimdi yeni bir değer daha ortaya çıkacak ve özellikle mülkünün değeri 5 milyon lirayı aşacak mülk sahipleri bu yeni değerleri de izleyerek kendi konutlarının ‘değerli konut vergisi’ kapsamında olup olmadığını belirlemeleri gerekecek. En kritik soru şu: Değeri kim belirliyor: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından yapılacak değerleme. Gayrimenkullerin değerinin; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ edileceği belirtiliyor yasa teklifinde. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen konutların değerinin kesinleşeceği de belirtiliyor.

Süresinde yapılan itirazların, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılması ve kesinleşen değerin yine ilan edileceği ve ilgilisine tebliğ edilmesi öngörülüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda ise bina emlak vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılacağı belirtiliyor.

Mükellefiyet ne zaman başlıyor?

Taşınmazın emlak vergisine esas değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek değerinin en az 5 milyon lira olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Bu belirlemenin yapıldığı tarihi takip eden yıldan itibaren mükellefiyet başlıyor.

Yeni verginin mükellefi kim?

Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek.

Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu oluyorlar.

Vergi nasıl hesaplanacak?

Verginin matrahı, emlak vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerden hangisi yüksekse, yüksek olan dikkate alınacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI

Konut Değeri Verginin Oranı

5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasında ise Binde 3

7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasında ise Binde 6

10.000.001 TL’yi aşanlar için........... Binde 10

Örneğin; değeri 6 milyon lira olarak belirlenen bir konut için binde 3 oranında vergi ödenecek. Bu da 18 bin lira olarak hesaplanacak.

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