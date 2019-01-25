Emlak Konut’tan 545 milyon liralık satış
Emlak Konut 36 ay taksitle İstanbul Beşiktaş’ta bulunan taşınmazlarını 545 milyon lira bedelle sattı.
Emlak Konut İstanbul Beşiktaş’ta bulunan taşınmazlarını sattı.
Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş’ın Mecidiye Mahallesi’nde bulunan 16 adet parselden oluşan toplam 29 bin 760 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 36 ay taksitle KDV dahil 545.055.812 lira bedelle satıldı.
Şirketten KAP’a şu açıklama yapıldı:
Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesinde yer alan 16 adet parselden oluşan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü taşınmazların, KDV hariç 461.911.705,08 TL (545.055.812 KDV dahil) bedel üzerinden 36 ay taksitle satış işlemi tamamlanmıştır.
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