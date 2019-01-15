Emlak Konut GYO bu yıla ilişkin hedeflerini açıkladı
Emlak Konut GYO EKGYO.IS 2018 yılında KDV hariç toplam 7.18 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiğini; 2019'da ise KDV hariç 7.3 milyar lira satış 1.2 milyar lira net kar öngördüğünü duyurdu.
EMLAK Konut KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında ön satışlar dahil 6,567 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirirken; bu satışların toplam değeri KDV hariç 7.18 milyar lira oldu. Söz konusu satışların 1.1 milyar liralık kısmı yabancılara yapıldı.
Emlak konut 2019 yılında ise KDV hariç toplam 7.3 milyar liralık satış değeri ve 1.2 milyar liralık net kâr elde etmeyi öngörüyor.
Buna göre şirket 2019 yılının birinci çeyreğinde KDV hariç 1.06 milyar lira, ikinci çeyrekte 1.37 milyar lira, üçüncü çeyrekte 1.77 milyar lira, son çeyrekte ise 3.08 milyar liralık satış öngörüyor.
Emlak Konut GYO'nun KAP'a yaptığı bir diğer açıklamaya göre de, 2019 yılında gelir paylaşımı modeli ile iki, anahtar teslim modeli ile de yedi arsanın ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyor.
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