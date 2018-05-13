Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı
GeriEkonomi Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
13.05.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlakçılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak." dedi.

TÜFENKCİ, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gelecek hafta başında Başbakanlığa sevk edileceğini söyledi.

Taslakta öne çıkan hususlara dikkati çeken Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara, yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin, il müdürlüklerince verileceğini bildirdi.

Tüfenkci, yetki belgesi alınmasının, "ilgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma" gibi şartlara bağlandığını anlattı.

MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI

Bu işle uğraşanlara mesleki yeterlilik belgesi şartı da getirildiğine işaret eden Tüfenkci, "Bu sayede, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olanlar tarafından yapılmasının sağlanması ve bu alandaki tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor." diye konuştu.

Tüfenkci, taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralları da ilk defa belirlediklerine dikkati çekerek, "Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, başka ticari faaliyette bulunulmayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında kullanılmayacak. Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket edilecek, hizmet verilen kişilerin menfaatlerine aykırı hiçbir davranışta bulunulmayacak." ifadelerini kullandı.

"YAZILI SÖZLEŞME ŞARTI"

Taşınmaz ticareti kapsamında sözleşme ve belgelere düzenleme getirdiklerine de dikkati çeken Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hizmetler, yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecek. Verilen hizmete göre, 'alım satıma aracılık sözleşmesi', ya da 'kiralamaya aracılık sözleşmesi' düzenlenecek. Taşınmazın, alıcı veya kiracıya gösterilmesinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenecek. Farklı işletmeler, hizmetin ortak verilmesi konusunda hizmet ortaklığı sözleşmesi düzenleyecek."

"HİZMET BEDELİ KURALA BAĞLANIYOR"

Taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedelinin de kurala bağlandığını vurgulayan Tüfenkci, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, taslakta hizmet bedelinin, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılması hususuna yer verildiğine de aktardı. Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemesi kuralının getirildiğini bildiren Tüfenkci, yalnızca işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edilebilmesini öngördüklerini söyledi.

"TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK"

Taşınmaz ticareti yapılan işletmelerin fiziksel şartlarına da standart belirlediklerine işaret eden Tüfenkci, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce belediye veya il özel idareleri ile diğer idareler tarafından kontrol yapılarak, bu şartları taşımayan işletmelere ruhsat verilmemesi öngörülüyor. Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından üç ay içinde Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, askıya alınması, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistemden yapılacak." dedi.

"UYUM SÜRECİ TANINDI"

Tüfenkci, öngörülen geçiş süreleri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak bu işi yapanlar, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 18 ay içinde yetki belgesi alacak. Bu kişilerde lise mezunu olma şartı aranmayacak. Gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunmayan ve meslek odasına kayıtlı olmadan bu işle iştigal eden kişiler ise lise mezuniyet şartı da dahil olmak üzere yetki belgesi verilmesi için gereken tüm şartları sağlayarak 18 ay içinde yetki belgesi alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olanlarda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Bu sayede, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarların kazanılmış hakları korunacak."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.05.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

Nakliyeciler Sitesi’ne 2000 konut

SPONSORLU

Yeni bir başlangıç arayanlara: ‘Adım adım iyi yaşam’ın şifreleri…