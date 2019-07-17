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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Emlak Bankası tek şube ile 4.6 milyar liralık aktife ulaştı

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Emlak Bankası tek şube ile 4.6 milyar liralık aktife ulaştı

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, EmlakBank'ın yılsonu hedeflerine neredeyse ulaştığını söyledi.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu AA Finans Masası'na önemli açıklamalarda bulundu. Aksu "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık" dedi.

Aksu şunları söyledi:

Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık.

Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var.

Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık.

Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor.

Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir.

Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası.

Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz.

Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz.

İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa’da şube açma planlarımız var.

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