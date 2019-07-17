Emlak Bankası tek şube ile 4.6 milyar liralık aktife ulaştı
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, EmlakBank'ın yılsonu hedeflerine neredeyse ulaştığını söyledi.
EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu AA Finans Masası'na önemli açıklamalarda bulundu. Aksu "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık" dedi.
Aksu şunları söyledi:
Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık.
Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var.
Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık.
Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor.
Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir.
Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası.
Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz, 24 faizleri görmek için geçerli sebep yok, üçüncü çeyrekten sonra tek haneleri göreceğiz.
Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz.
İlerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa’da şube açma planlarımız var.
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