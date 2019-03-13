Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Emlak Bankası yeniden hizmete başlamasının ardından şubelerinde görevlendirmek üzere bünyesine birçok personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Genel başvuru ve yeni mezun pozisyonlarında ilan açan Emlak Bankası, bu başvuruları resmi internet sitesi üzerinden alacak. Peki, Emlak Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emlak Bankası personel alımı başvurusu için süreç devam ediyor. Genel başvuru ve yeni mezun pozisyonunda ilan açan Emlak Bankası, başvuruları resmi internet sitesi üzerinden kabul edecek. Peki, Emlak Bankası personel alımı için genel başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar
EMLAK KATILIM BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Genel başvuru için yayımlanan ilana göre, kurumun resmi internet sitesi üzerinden şu bilgilere yer verildi;
Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilana yapılan başvurular, Bankamızda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek açık pozisyonlar için değerlendirilecek ve niteliklerinize uygun pozisyonlar oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.
Görev almak istediğiniz birim/şubeyi de belirten bir ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Genel Başvuru Şartları:
Asgari üniversite mezunu,
İletişim kabiliyeti gelişmiş,
Analitik düşünebilen,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,
Bankacılık tecrübesi olmayan adaylar için 28 yaşını aşmamış olmak.
Diğer Bilgiler:
Bankacılık tecrübesi gerektirmeyen başlangıç düzeyi pozisyonlar için "Genel Yetenek Sınavı", tecrübe gerektiren veya gerektirmeyen tüm pozisyonlar için ise "Kişilik & Yetkinlik Envanteri" uygulanabilecek olup sözü edilen sınav ve envanter uygulamaları ile ilgili bilgi değerlendirme sürecine alınan adaylara ayrıca verilecektir.
YENİ MEZUN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni mezun genç yetenekler, Bankamızda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek başlangıç düzeyindeki pozisyonlar için değerlendirilebilecek ve niteliklerine uygun pozisyonlar oluşması durumunda değerlendirme süreci için davet edileceklerdir.
Görev almak istediğiniz birim/şubeyi de belirten bir ön yazı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Yeni mezunların davet edilebileceği değerlendirme boyutları:
* Genel Yetenek Sınavı
* Yabancı dil gerektiren pozisyonlar için "Yabancı Dil Sınavı"
* Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
* Mülakat
* Kişilik & Yetkinlik Envanteri
Genel Başvuru Şartları:
Üniversitelerin iktisadi, idari bilimler ve mühendislik lisans programlarından mezun,
İletişim kabiliyeti gelişmiş,
Analitik düşünebilen,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az 2 yıl tecilli,
28 yaşını aşmamış olmak,
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