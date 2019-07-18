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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor

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Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor

Şirket, işe alımda, Dubai'de yaşamak, ayda 2 bin 660 dolardan başlayan maaş ve 30 iş günü yıllık izin hakkı ile dikkati çekiyor.

Emirates Havayolu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. 

Emirates, kabin memuru ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 29 Temmuz Pazartesi saat 09.00'da Şişli'deki Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek. 

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek, Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sağlıyor. 

Emirates kabin memuru olmak için "en az 21 yaşında olmak, ayak uçlarında dururken 212 santimetrelik kol erişimi, minimum 160 santimetre boy, lise mezunu olmak, İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü), üniforma dışından görünür dövme olmaması, sağlıklı bir vücut kitle indeksi (BMI)" özelliklerine sahip olmak gerekiyor. 

Emirates kabin memuru olarak görev yapanların yararlanacağı imkanlar şöyle: 

"Ayda 2 bin 660 dolardan başlayan maaş, sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır. Dubai’deki ev ve havaalanı arası transfer, Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama. Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir. 30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti." 

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