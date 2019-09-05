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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.09.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Eminönü esnafına iyi haber! KOSGEB kredisi imkanı sağlandı

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Eminönü esnafına iyi haber! KOSGEB kredisi imkanı sağlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, geçen ay ki şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafla bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, geçen ay ki şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.

Eminönü alt geçidinde bir dükkanda esnafla toplantı yapan Vali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, öncelikle geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Vali Yerlikaya, sağanakta alt geçitte 2 metreyi aşan su baskını olduğunu hatırlattı. 

"Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü." diyen Vali Yerlikaya, o günden bugüne geçen üç haftada esnafın iş yerlerini eski haline getirebilmek için gayretle çalıştığını ifade etti.
 
Esnafa kira yardımında bulanacaklarına vurgu yapan Yerlikaya, gerekli çalışmaların ve tespitlerin tamamlandığını, eylül sonu ya da ekim başında bu işin çözüleceğini kaydetti. 

Atanmış seçilmiş ayrımı yapmadan bu üzücü hadiseyi bir daha yaşamamak ve daha tedbirli olmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül. Bizim inancımız, medeniyetimiz onu söylüyor." dedi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU KREDİLERİNİZİ KULLANABİLECEKSİNİZ"

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise esnafın mağduriyetinin giderilmesi için 11 banka ile kredi protokolü imzalandığını söyledi. 

Uzkurt, "11 banka bu süreçte rol alacağını, tekliflerini iletti. 11 bankayla mutabakat imzaladık. Şu an sizler bu bankalarla kredilerinizi kullanabilecek konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelerine talimatlarını iletecekler, önümüzdeki hafta siz de bu kredilerinizi kullanabileceksiniz." diye konuştu. 

"FAİZİNİ KOSGEB OLARAK BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Kredi şartlarına ilişkin de konuşan Uzkurt, "Bu kredinin şartları şu şekilde, maksimum 100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız taktirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. 36 ay vadeli bir kredi, ana parası bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır." açıklamasını yaptı. 

Burada zarar gören firmaların listesini ilgili bankalara ileteceklerini belirten Uzkurt şöyle devam etti: 

"Siz ilgili bankalara gittiğinizde KOSGEB'in bu programından yararlanmak istediğinizi, kredi kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Tabii bankalar bazen şunu yapabiliyor, sizin kredibilitenize göre bir limit belirleyebiliyor. Orada sıkıntı yaşanırsa ben ilgili KOSGEB müdürlüğümüzü de sizinle irtibatlandıracağım. Onlar da bankalarla yakın irtibat halinde olacak, olaki bir sorun yaşanırsa biz hemen devreye gireceğiz. Mümkün olduğu kadar sizin zararınızı tazmin etmek için, bu krediyi kullanmak için de KOSGEB olarak biz elimizden geleni yapacağız." 

Teminat konusunda KGF (Kredi Garanti Fonu) protokol yapıldığını kaydeden Uzkurt, "Ümit ediyoruz ki bu kredi kullandırımını çok kısa sürede sizin talebiniz doğrultusunda sorunsuz şekilde tamamlayalım. Biz nebze olsun sizlerin yaralarının sarılmasına da katkı yapmış olalım." dedi. 

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