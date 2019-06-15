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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan: Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir

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Emine Erdoğan: Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tacikistan'da Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu, "Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir. Bu merkez, Tacikistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Böylesine hassas bir konuda Türkiye olarak bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan ötürü ayrıca mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir." dedi.

Emine Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Emine Erdoğan, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan: Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir
Açılışta konuşan Emine Erdoğan, sözlerine, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, Türk halkının içten selamlarını iletiyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz için kurduğumuz rehabilitasyon merkezinin açılışı vesilesiyle bir aradayız." diyerek başladı.

Bu merkezin manevi anlamı kadar hayata katacağı değerin de çok büyük olacağına inandığını belirten Emine Erdoğan, Hz. Mevlana'nın, doğduğu bu topraklardan Konya'ya göç ederken yol boyunca ilahi aşkın, kardeşliğin ve dostluğun izlerini bıraktığını ifade etti.

Tacikistan'la olan ilişkilerde bu ayak izlerini takip ederek yol katettiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, Türkiye ve Tacikistan arasındaki güçlü dostluk duygularının bir tezahürüdür." diye konuştu.

 

"BU MERKEZ TACİKİSTAN'DA İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR"

Emine Erdoğan, uzun yıllardır Türkiye'de kazandıkları deneyimleri TİKA aracılığıyla dost Tacikistan'la paylaştıklarının altını çizdi. Bugüne kadar sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirdikleri 300'ü aşkın projenin, kendileri için istediklerini dostları için de istedikleri gerçeğinin ispatı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Emine Erdoğan: Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir
"Dolayısıyla böyle bir merkezi hayata geçirmek, devletlerarası ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline getirmektir. Bildiğiniz gibi bu merkez Tacikistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Böylesine hassas bir konuda Türkiye olarak bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan ötürü ayrıca mutluyuz. Kendi ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan tebessümü, buradaki kardeşlerimize de hediye etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi toplumların güçlenmesi, o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle doğrudan alakalıdır. Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir. Bu merkezin birçok hayatı değiştireceğine yürekten inanıyorum. Birçok Tacik kardeşimiz hayallerini gerçekleştirme yolunda inşallah büyük adımlar atacaklar."

Emine Erdoğan, bu merkezin hayat bulmasında emeği geçen herkese, özellikle Türkiye'nin dostluk duygularını tüm dünyaya taşıyan TİKA'ya şükranlarını sunarken, Tacikistan makamlarına bu dostluk köprüsüne vesile oldukları için de teşekkürlerini iletti.

Konuşması sonrasında merkezin açılışını yapan Emine Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve tedavi gören hastalarla sohbet etti. 

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