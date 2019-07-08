Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Tarih belli oldu mu?
Bayramlardan önce verilen ikramiyelerden olan Kurban Bayramı ikramiyesi, emekliler, dul ve yetimler tarafından ne zaman verileceği ile araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl da bayram öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırılmış olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kurban Bayramı ikramiyesi bayram öncesinde emekliler, dul ve yetimlerin hesaplarına yatırılacak. Bayrama yaklaşık 1 ay kalması dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesibib, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi dolayısıyla 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması beklenmektedir.
Resmi tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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