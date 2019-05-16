"Emekliye kredi çıkartılır" ilanlarına dikkat!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dernekler aracılığıyla ulaştıkları maddi sıkıntı çeken bazı emeklilere kömür karşılığı ya da yüksek faizli senet imzalattırarak borç para veren şebeke üyelerinin, haksız kazanç elde ettikleri iddiası üzerine 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada mağdurlar adına düzenlenmiş 467 bin 103 lira bedelli 90 senet, 9 harici bellek, bir flash bellek, bir dizüstü bilgisayar ile borçlandırılan emeklilerin isimlerinin yazılı olduğu 3 ajanda ele geçirildi.



İncelemede şüphelilerin 151 emekliyi 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırarak mağdur ettikleri belirlendi.



Zanlıların elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat yaşadıkları, pahalı araçlara bindikleri, turizm bölgelerinde villa ve yatlarının olduğu da saptandı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada emekli dernekleri üzerinden ihtiyaç sahibi emekliye ulaşan şebeke üyelerinin "kömür yardımı" adı altında senet imzalatarak borçlandırdıkları, teslim etmedikleri kömür için teslim tutanağı düzenledikleri, yüksek bedel üzerinden borçlandırılan emeklilerin haciz yoluyla mağdur edildiği belirlendi.



"MAAŞLARIMIZI BUNLARA İPOTEK ETTİK"



Şebekenin ağına düşerek borçlandırıldığını iddia eden Yaşar Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, soygun ve rant düzeninin açığa çıkması için şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyledi.



Kara, dolandırıcılık yöntemini şöyle anlattı:



"Emekli dernekleri aracılığıyla ulaştıkları üyelere kömür karşılığında nakit verip borçlandırıyorlar. Örneğin, kömürün tonu 700-800 lira ise emeklilere ton başına 200 lira veriyorlar. Bir emeklinin bu derneklerden 2 yıl içinde 40-50 ton kömür aldığını düşünebiliyor musunuz? Yani müthiş bir rant ve soygun var. Bizlere telefonla ulaşan aracılar mağduriyetlerimizi dinliyorlar. İhtiyacımızın olduğunu anladıklarında 'Gelin, size nakit para vereyim, ihtiyacınızı görün. Yalnız kömür borçlanacaksınız.' diyorlar. Bize örneğin 5 ton kömür almış gibi görüneceğimizi söylüyorlar. Tonu 700 liradan yaklaşık 3 bin lira yapıyorsa onlar bize bin lira veriyorlar. Biz de maaşımızı bunlara ipotek altına veriyoruz."



Çok sayıda emekli arkadaşının şebekenin mağduru olduğunu ileri süren Kara, "Emekli arkadaşlarımız perişan durumda. Eşinden boşanan, hastanede yatan, sokakta kalmak durumunda kalan arkadaşlarımız var. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. O yüzden biz arkadaşlarla toplandık ve bu şebekeden şikayetçi olduk." diye konuştu.



Ali Osman Bağrıaçık da yaklaşık 10 yıldır emekliler derneğine üye olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"İhtiyacımız olduğu zaman evlerimize kömür alıyorduk ancak bu son zamanlarda maddi konuya döndü. Örneğin, bin lira alıyorsun, 3 bin lira borçlandırıyorlar. 3 bin lira alıyorsun, 10 bin lira borçlandırıyorlar. Emeklinin mağduriyetini bilenler bu işi yapıyor. Ben 5 bin lira aldım, 32 bin lira borçlandım. Şu anda elime hiç maaş geçmiyor. Senet imzaladım, icra dairesinden de taahhüt verdim. Bu bedel her ay maaşımızdan kesiliyor. Paraya ihtiyacım olduğu için imzaladım. Bu nedenle eşimden ayrıldım, çoluğumdan çocuğumdan koptum."



"EMEKLİYE KREDİ ÇIKARTILIR" İLANLARINA DİKKAT"



Semih Aksöz de kömür ya da para karşılığı emeklileri borçlandırıp maaşlarına el koyduran şebekenin ağına düştüğünü belirtti.

Aksöz, "Bundan çok emekli zarar görüyor, ailevi problemleri olanlar var, dışarıda kalan var. Her otobüs durağında 'Emekliye kredi çıkartılır' yazıları var. Bunlara aldanmayın." uyarısında bulundu.