Emekliye bayram ikramiyesinde önemli detay!

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etti.2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

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Takvim'in haberine göre bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koyacak.



Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor.İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.İlk ikramiyeden sonra ancak ikinci ikramiye yatırılmadan önce emekli aylığı bağlananlar, 2018'i bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.



DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor.Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.