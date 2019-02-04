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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Emekliye bayram ikramiyesinde önemli detay!

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Emekliye bayram ikramiyesinde önemli detay!

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta yatırılması gündemde. Biner lira ikramiyi, yeni emekliler de alabilecek. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesinden kimler yararlanacak? Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarında olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, geçtiğimiz yıl çıkan yasa ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alma hakkı elde etti.2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

TAM GÜNÜ DUYURULACAK

Takvim'in haberine göre bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koyacak.

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor.İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.İlk ikramiyeden sonra ancak ikinci ikramiye yatırılmadan önce emekli aylığı bağlananlar, 2018'i bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor.Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosya baz alınarak ödeme yapılıyor.

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