Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Tarih belli oldu mu?
Emekliye bayram ikramiyesi için vatandaşların araştırması başladı. Geçtiğimiz yıl başlayan ve her ramazan ve kurban bayramı öncesinde yatırılacağı açıklanan emekliye bayram ikramiyesi için bu yıl da geri sayım devam ediyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bu yıl da yaklaşık 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek olan bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi biner liralık ikramiye alacak olan emekli, dul ve yetimler, bu miktarın ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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