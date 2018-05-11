Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ikramiye tutarı ne kadar olacak?

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek gibi sorular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından geldi. Sarıeroğlu; Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini ve düzenleme kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak" ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, Torba yasa ile beraber vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılacaklarını belirtirken, aynı zamanda emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verileceğini de açıkladı. Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan da bir açıklama geldi. Ağbal; emeklilerin alacağı ilk ikramiyenin Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağının altını çizdi.

BAKAN SARIEROĞLU'DAN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ HAKKINDA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının, terör mağdurlarının, sporcuların, girişimci gençlerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak" ifadesini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Maliye Bakanı Ağbal, emeklilerin alacağı ilk ikramiyenin Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını açıkladı. Daha net bir tarih ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek. İkramiye, emeklilere yıllık 2000 bin lira, aylık bazda ise 166,7 lira ilave artış anlamına geliyor. Bakan Sarıeroğlu, emekli aylıklarına göre bu artış oranını ise şöyle duyurdu:

"Emekli aylığı;

800 TL olan kişi için ilave % 20,8’lik artış,

1.000 TL olan kişi için ilave % 16,7’lik artış,

1.500 TL olan kişi için ilave % 11,1’lik artış,

2.000 TL olan kişi için ilave % 8,3’lük artış sağlanmış olmaktadır. "

Bakanın verdiği bilgiye göre bir bayramda alınacak ikramiye ödemesi emeklinin kendisine 1000 lira olacak. Ancak ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara ise aylık hisseleri oranında; iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

"Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak.

Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek.-

Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.

18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği KPDK toplantısının gündem maddeleri arasında söylenenin aksine memura bayram ikramiyesi mevzusu yer almadı. Toplantıda öne çıkan konular kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdam konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri gibi KPDK görüşmesinde de memura ikramiye konusu gündeme gelmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanan yılın ilk KPDK toplantısında öne çıkan konuları Bakan, “Birinci gündem maddemiz izin konuları, alt komisyonumuzun önerilerini değerlendireceğiz. Bir diğer konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma modellerimiz, bu konuda da gerçekleştirilen sunumları dinleyeceğiz" şeklinde anlattı. Memura ikramiye konusu ise toplantının gündem maddeleri arasında kendine yer bulamadı. Ancak ilerleyen günlerde memura bayram ikramiyesi konusunun farklı bir platformda tekrar görüşülmesi bekleniyor.