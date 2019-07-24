Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bayram tatili 9 gün mü olacak sorusu son günlerin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bayram tatilinin gün sayısına göre planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekliye bayram ikramiyesi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, son günlerde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce kişinin edinecekleri bilgilere göre planlarına yön vereceği bayram tatili 9 gün mü olacak sorusu, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesinin, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi dolayısıyla 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması beklenmektedir.
Resmi tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nın idari izinlerle birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil olmasının ardından gözler Kurban Bayramı için gelecek olan açıklamalara çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 10 Ağustos Cumartesi günü başlıyor olması dolayısıyla bayramın son günü çarşamba gününe denk gelecek.
15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek.
Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.
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