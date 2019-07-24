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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.07.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?

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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bayram tatili 9 gün mü olacak sorusu son günlerin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bayram tatilinin gün sayısına göre planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Emekliye bayram ikramiyesi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, son günlerde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce kişinin edinecekleri bilgilere göre planlarına yön vereceği bayram tatili 9 gün mü olacak sorusu, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, bayram tatili 9 gün mü olacak? İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında bazı bilgiler

EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 

Kurban Bayramı ikramiyesinin, 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe gününe denk gelmesi dolayısıyla 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. 

Resmi tarih açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın idari izinlerle birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil olmasının ardından gözler Kurban Bayramı için gelecek olan açıklamalara çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 10 Ağustos Cumartesi günü başlıyor olması dolayısıyla bayramın son günü çarşamba gününe denk gelecek. 

15-16 Ağustos Perşembe gününün resmi ya da idari tatil olması halinde ise çalışanlar 9 gün izin yapabilecek. 

Konuyla ilgili gelişmelerin ağustos ayının ilk günlerinde gelmesi bekleniyor.

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