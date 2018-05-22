Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekliye bayram ikramiyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikramiyeleri içeren kanunu onaylamasının ardından gündemin en çok merak edilenlerinden oldu. İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler ile emekli maaşı bağlanan gazi, şehit yakınları ve koruculara Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek bin lira ikramiyenin 2018 Ramazan bayramı öncesi ne zaman yatırılacağı ile ilgili henüz kesin tarih belli olmadı. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödeniyor. İkramiyeler ya bu şekilde farklı günlerde ödenecek ya da aynı gün ödenecek. İlk ikramiye 14 Haziran arife gününden önce haziranın başında hesaplara geçmesi bekleniyor. İkramiyeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çekere, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI KİŞİYE GÖRE FARKLI MI OLACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

EMEKLİ OLMA HAKKINI YENİ ELDE EDENLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli olanlar bu yıl iki Kurban Bayramı öncesi emekli olanlar ise tek ikramiye alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartı aranacak.

EMEKLİNİN geride BIRAKTIĞI DUL VE YETİMLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ BİR KEZ Mİ VERİLECEK?

İkramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.