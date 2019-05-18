Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında ödenecek?
Emekliye bayram ikramiyesi için vatandaşların araştırması devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz yıl hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramında ise ne zaman ve ayın kaçında yatırılacağı ile araştırılmaya başlandı. Peki, bayram öncesi hesaplarda olması beklenen emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ve ayın kaçında yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekliye bayram ikramiyesi için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 1000'er lira olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyeleri, emekliler, dullar ve yetimleri kapsayacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi bu yıl ne zaman ve hangi gün hesaplara yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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