Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte o tarihler ve ödenecek miktar
Emekliye bayram ikramiyesinin ne zaman, hangi tarihte ödeneceği merak konusu olmuş, özellikle ikramiyelerin bayram öncesi mi ödeneceği internette sorgulanan konular arasında yer almıştı. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanan tarihler ve ödenecek miktar
Emekliye bayram ikramiyesi ödeneceği duyurulduğunda, vatandaşlar tarafından bu ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceği merak konusu olmuştu. Tüm emeklilere 1000 lira ikramiye verileceğini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu ikramiyelerin iki bayramda da dağıtılacağını duyurmuştu. Peki, milyonlarca kişinin gözünün kulağının tarih detaylarına çevrildiği emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, emekliye bayram ikramiyesinin verileceği tarih yapılan açıklama ve ödemelerin yapılacağı o tarihler..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, emekli maaşı ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söyledi. A Haber kanalında konuşan Bakan Eroğlu şunları söyledi:
SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.
"BİR ÖNCEKİ HAFTA YAPMAYA KARAR VEDİK"
Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.
BAKAN SARIEROĞLU TARİHLERİ AÇIKLADI
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.
Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.
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