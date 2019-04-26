Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
İlk kez geçtiğimiz yıl Ramazan ayı itibariyle ödenmeye başlanan emekliye bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram öncesinde emekli, dul ve yetimlerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ödemesi gerçekleştirilen emekliye bayram ikramiyesi, mayıs ayı itibariyle emekli maaşını almayı hak eden vatandaşlar için de gerçekli olacak. İşte, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabı
Emekliye bayram ikramiyesi için milyonlarca kişinin internet üzerinden araştırmaları başladı. Yaklaşık 13 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin bu yıl da bayram öncesinde emekli, dul ve yetimlerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2018 nisan ayında alınan kararla 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimlere 1.000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yılki bayram ikramiyelerinin mayıs ayının sonuna doğru ödenmesi bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. 1-2 Haziran'ın hafta sonu, arefe gününün ise 3 Haziran olması dolayısıyla ödemelerin bu tarihte yapılması öngörülüyor. Ödemelerin yapılacağı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ikramiyesinden faydalanabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek. Maaşını 1-5 Haziran'da alan memur emeklisine 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak SSK ve Bağkur emeklisi, maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşını çekmiş olarak girecek.
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