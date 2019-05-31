Emekliye bayram ikramiyesi bugün veriliyor..Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekliye bayram ikramiyesi için belirlenen süre içerisinde ödemeler yapılmaya başlandı. Yaklaşık 12 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı emekliye bayram ikramiyesi için ödemeler, maaş alınan hesap üzerinden gerçekleşecek. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekliye bayram ikramiyesi için ödemeler yapılmaya başlandı. Milyonlarca emeklinin hesaplarından çekebileceği 1000 liralık ikramiye tutarı, dul ve yetim maaşı alanlar için ise biraz daha farklı olacak. Peki, bayram ikramiyesi dışında emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN YATIYOR
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada olduğu gibi 31 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle