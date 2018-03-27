Emeklinin gözü perşembede! 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi HaberleriEmeklinin gözü perşembede! 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor
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Ekonomi
27.03.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Emeklinin gözü perşembede! 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

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Emeklinin gözü perşembede! 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Memur ve emeklinin gözü Perşembe günü toplanacak KPDK’da. Toplantıda 2 bin 62 lira bayram ikramiyesi talebi gündeme gelecek. Anlaşma sağlanırsa, memurlar ve emekliler yılda 4 bin 124 lira ek gelire kavuşacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü perşembe günü yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler heyecanla toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

İKİNCİ TOPLANTI
Geçtiğimiz Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Perşembe günü toplanacak KPDK'da, memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi taleplerinin ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında, 'kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesini' istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Toplantıda anlaşma olursa, memur ve emekliler 2 bayramda toplam 4 bin 124 lira alabilecek. Anlaşmaya göre ikramiye tutarı 2 bayram için toplam 2 bin 62 lira da olabilecek.

SSK'LIYA DA YANSIR
Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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