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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.09.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! Çok önemli açıklama

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: “(Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili, "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi.

TBMM’de açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun teklifleri verdiklerini söyleyerek, “Türkiye Kalkınma Bankası çok eski tarihlerde kurulmuş, DESİYAP olarak İşçi Yatırım Bankası olarak kurulmuş ve o günden bugüne kadar isim değişiklikleri ve Turizm Bankası ile birleşmek suretiyle bugüne kadar gelmiştir. Günümüz bankacılık sistemine ve kalkınma bankacılığının gerektirdiklerine uygun şekilde bankanın personel rejiminden tutun mevcut statüsünün gelişmesine çok fazla olanak tanımamaktadır. Yeniden yapılandırılması suretiyle Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı stratejik sektörlerin finansmanında etkin rol oynayacaktır. Türkiye Kalkınma Bankası’nın altında Kalkınma Fonu kurulacaktır. Bu fonla hem uluslararası piyasalardan hem de Türkiye’deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla Türkiye’nin kalkınma planları ve stratejik planları doğrultusunda öngörmüş olduğumuz sektörler finanse edilecektir. Personel rejimi iş hukukuna dönüştürülecektir” diye konuştu.

Muş, “Sektörler Kalkınma Planı’nda belirlediğimiz stratejik sektörler olarak ifade edebiliriz. Kalkınma Bankası’nın yenilenebilir enerji, turizm ve altyapı noktasında finansmanlar mevcut. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin stratejik sektör olarak tanımladığımız alanlarda olacaktır” şeklinde konuştu.

İç tüzükle ilgili soru üzerine ise Muş, “Meclisin açılmasıyla birlikte bu çalışmalar yürüyecektir. Meclisin açılmasıyla beraber umut ediyoruz diğer partilerle görüşmek suretiyle, diğer partilerin mutabakatıyla bu düzenlemeyi sağlamış oluruz” diye konuştu.

Af tartışmalarına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘FETÖ’ye de af mı getirecekler’ sözlerine ilişkin olarak Muş, “Bunlar kendi yorumlarıdır. Bizim durduğumuz pozisyon Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar vardır. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde yapmış olduğu açıklamalar vardır. Dolayısıyla pozisyonumuz Genel Başkanımızın tanımladığı şekildedir” şeklinde konuştu.

Muş, yerel seçimlerde MHP ile ittifakta İstanbul, İzmir ve Ankara konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soruya, “Genel Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” yanıtını verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olup olmadığı sorusu üzerine de Muş, “Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. BU meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı.

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