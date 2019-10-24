Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
GeriEkonomi Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli" dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, Kocaeli'de EGM tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor Projesi" kapsamında düzenlenen panel sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ülke ekonomisi açısından önemi kadar, tasarrufla gelecek için hazırlık yapmanın da sosyal ve bireysel açıdan değerli olduğunu söyledi.

Ekonominin güçlü olması ve yatırımların finansmanı için tasarruf etmenin faydalarından bahseden Kuruca, Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 2,5'i kadar BES tasarrufu yapıldığını kaydetti.

Kuruca, OECD ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60'lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni düzenlemelerle ve Otomatik Katılım Sistemiyle (OKS) bunun daha hızlı büyüyeceğini ümit ediyoruz. Ülke ekonomisi için çok önemli. Toplamda gönüllü BES ile çok yeni OKS'de toplam 115 milyar lira gibi toplam GSMH'nin yüzde 2,5'i gibi bir oran. Bunu hızlıca büyütmemiz lazım. Her sene bu yüzde 25-30 civarında büyüyor ama daha hızlı büyümesini sağlayacağız. Emeklilik fonlarının büyüme oranı hakikaten güzel; yüzde 25 son sene büyümesi hatta son 10 yılda ortalama yüzde 30 büyüdü. Güzel bir büyüme oranı, üzerine daha fazlasını inşa etmek lazım. Ülkede birtakım yatırımlar yapmak istiyorsanız bunu sadece yurt dışı kaynaklarla yapmanız mümkün değil. Sağlam ekonomi bu tür uzun vadeli birikimlerden geçiyor. Toplumsal olarak daha çok tasarruf yapmayı desteklemeli ve öğrenmeliyiz."

"ÖMÜR UZUYOR, FİNANSAL İHTİYAÇLAR ARTIYOR"

Kuruca, insan ömrünün uzamaya başladığını dolayısıyla emeklilik sonrası için finansal ihtiyaçların da arttığını bildirdi.Ü

Sosyal güvenlik sisteminin dünyada uzayan ömürlere hazırlıklı olmadığına işaret eden Kuruca, "O yüzden insanların uzun vadede emeklilikleri için birikim yapmaları lazım. Bunun dışında orta vadeli ihtiyaçları için de birikime ihtiyaç var. Emeklilik için çok önemli çünkü emeklilik için gelir, bir tek emekli maaşına bağlı oluyor. Bunu bir şekilde emeklilik döneminde çalışarak desteklemek mümkün olmuyor. Kışa hazırlık yapmak istiyorsak karınca gibi çalışacağız, tasarruf edip saklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLER TASARRUF ETMEYİ ERKEN ÖĞRENMELİ"

Gençlerin de tasarruf etmeyi erken öğrenmeleri gerektiğini belirten Kuruca, orta vadeli ihtiyaçları için gençlerin şimdiden tasarrufa yönelmesi tavsiyesinde bulundu.

Kuruca, gençlerin gelirlerinin yüzde 3-5'ini BES'in devlet katkısıyla birikim yapıp ihtiyaçlarını giderebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi emeklilik için de tasarruf etmeyi şimdiden planlamalarında fayda var. Bu emeklilik için ne kadar erken başlarsanız tasarrufa, o kadar daha iyi sonuç elde edilebiliyor. BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli. BES'te çok risk almamak lazım. Güvenli şekilde kara gün parası gibi düşünmeleri gerekir. Çok sık fon değişiklikleri yapmayı tavsiye etmiyoruz ama en azından senede bir kere uzmanlara danışıp portföyünü gözden geçirmesinde fayda var. Çok da boş bırakmamak lazım. Çok da stres yapmamak lazım."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle