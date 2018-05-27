Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi
Ramazan Bayramı için sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri oldu. Detayları geçtiğimiz günlerde belli olan, emeklilere bin lira bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği, milyonlarca emekli ve aileleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Konu hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek isteyen emekliler, bayram ikramiyesinin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin verileceği tarihte, 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 'Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' gibi sorulara yanıt arayan emekli vatandaşların heyecanla beklediği konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeler...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, günlerdir konuşulan emeklilere bayram ikramiyesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, 'ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek' dedi.
Ödenecek olan ikramiyeler hakkındaki söylentiler içinde konuşan Sarıeroğlu “emeklilerimizle ilgili bu düzenleme çok önemliydi. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Hepsi külliyen yanlış bilgi. SSK, emekli sandığı, Bağkur emekli maaşı alan tüm emeklilerimiz net olarak 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih ise haziranın ilk haftası olacak. Maaşları ayrı ikramiyeler ayrı yatacak” dedi.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle