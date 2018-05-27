Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi
GeriEkonomi Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
27.05.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 bayram ikramiyesi tarihi

Ramazan Bayramı için sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri oldu. Detayları geçtiğimiz günlerde belli olan, emeklilere bin lira bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği, milyonlarca emekli ve aileleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Konu hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek isteyen emekliler, bayram ikramiyesinin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Peki, emeklilere  bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin gözü ve kulağı bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin verileceği tarihte, 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 'Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' gibi sorulara yanıt arayan emekli vatandaşların heyecanla beklediği konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeler...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, günlerdir konuşulan emeklilere bayram ikramiyesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, 'ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek' dedi. 

Ödenecek olan ikramiyeler hakkındaki söylentiler içinde konuşan Sarıeroğlu “emeklilerimizle ilgili bu düzenleme çok önemliydi. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Hepsi külliyen yanlış bilgi. SSK, emekli sandığı, Bağkur emekli maaşı alan tüm emeklilerimiz net olarak 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih ise haziranın ilk haftası olacak. Maaşları ayrı ikramiyeler ayrı yatacak” dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

"Yeni Havalimanı'nda ilerleme seviyesi yüzde 90,5"

Kılıçdaroğlu: "Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından "deli dana" açıklaması