Emekliler dikkat! İkramiyeler bugün hesaplara geçmeye başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliler dikkat! İkramiyeler bugün hesaplara geçmeye başladı
GeriEkonomi Emekliler dikkat! İkramiyeler bugün hesaplara geçmeye başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
08.08.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Emekliler dikkat! İkramiyeler bugün hesaplara geçmeye başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emekliler dikkat! İkramiyeler bugün hesaplara geçmeye başladı

Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere ikramiye dağıtımı başladı. SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise yarın ödeme yapılacak.

Emeklilere verilen 1000 liralık ikramiye bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Dul ve yetimlere verilen ikramiye ise aylık hissesine göre verilecek. Bugün SSK emeklilieri yarın ise Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini alacak.

12 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Emekliler dikkat! Hesabınızı kontrol edin
Volkswagen'i cezbedecek teşvik
Kampanya atağı
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi