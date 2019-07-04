Emekli ve memur zam oranları belli oldu! İşte, zamlı maaşınız ve zam oranları
Emekli ve memur zam oranları, 3 Haziran Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE'nin yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşmesinin ardından emekli ve memur zamları da son halini aldı. Peki, memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
Emekli ve memurların alacağı zamlı maaşlar 3 Temmuz tarihinde açıklanan verilerin ardından belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak. Peki, emekli ve memurların alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte, emekli ve memurların alacağı zam oranları ve yeni maaşları hakkında bazı bilgiler
EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek. Aşağıdaki formülü kullanarak hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz;
Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100
1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira
1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira
1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira
1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira
1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira
1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira
1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira
1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira
1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira
1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira
2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira
2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira
2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira
2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira
2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira
2500 lira alan SSK ve Bağkurlu 2625 lira
2600 lira alan SSK ve Bağkurlu 2730 lira
2700 lira alan SSK ve Bağkurlu 2835 lira
2800 lira alan SSK ve Bağkurlu 2940 lira
2900 lira alan SSK ve Bağkurlu 3045 lira
3000 lira alan SSK ve Bağkurlu 3150 lira
3100 lira alan SSK ve Bağkurlu 3255 lira
3200 lira alan SSK ve Bağkurlu 3360 lira
3300 lira alan SSK ve Bağkurlu 3465 lira
3400 lira alan SSK ve Bağkurlu 3570 lira
4000 lira alan SSK ve Bağkurlu 4200 lira
4300 lira alan SSK ve Bağkurlu 4515 lira
4500 lira alan SSK ve Bağkurlu 4725 lira
4700 lira alan SSK ve Bağkurlu 4935 lira
5000 lira alan SSK ve Bağkurlu 5250 lira
2380 lira alan memur emeklisinin maaşı 2522 lira
2386 lira alan memur emeklisinin maaşı 2529 lira
2405 lira alan memur emeklisinin maaşı 2549 lira
2409 lira alan memur emeklisinin maaşı 2553 lira
2593 lira alan memur emeklisinin maaşı 2748 lira
2625 lira alan memur emeklisinin maaşı 2782 lira
2772 lira alan memur emeklisinin maaşı 2938 lira
2809 lira alan memur emeklisinin maaşı 2977 lira
2885 lira alan memur emeklisinin maaşı 3058 lira
3095 lira alan memur emeklisinin maaşı 3280 lira
3134 lira alan memur emeklisinin maaşı 3322 lira
3140 lira alan memur emeklisinin maaşı 3328 lira
3210 lira alan memur emeklisinin maaşı 3402 lira
3326 lira alan memur emeklisinin maaşı 3525 lira
3434 lira alan memur emeklisinin maaşı 3641 lira
3613 lira alan memur emeklisinin maaşı 3829 lira
3642 lira alan memur emeklisinin maaşı 3860 lira
3783 lira alan memur emeklisinin maaşı 4009 lira
4006 lira alan memur emeklisinin maaşı 4246 lira
4055 lira alan memur emeklisinin maaşı 4298 lira
4152 lira alan memur emeklisinin maaşı 4401 lira
4274 lira alan memur emeklisinin maaşı 4530 lira
4480 lira alan memur emeklisinin maaşı 4748 lira
4706 lira alan memur emeklisinin maaşı 4988 lira
5197 lira alan memur emeklisinin maaşı 5508 lira
5403 lira alan memur emeklisinin maaşı 5727 lira
5453 lira alan memur emeklisinin maaşı 5780 lira
5966 lira alan memur emeklisinin maaşı 6323 lira
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