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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.07.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Emekli ve memur zam oranları belli oldu! İşte, zamlı maaşınız ve zam oranları

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Emekli ve memur zam oranları belli oldu! İşte, zamlı maaşınız ve zam oranları

Emekli ve memur zam oranları, 3 Haziran Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE'nin yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşmesinin ardından emekli ve memur zamları da son halini aldı. Peki, memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

Emekli ve memurların alacağı zamlı maaşlar 3 Temmuz tarihinde açıklanan verilerin ardından belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak. Peki, emekli ve memurların alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte, emekli ve memurların alacağı zam oranları ve yeni maaşları hakkında bazı bilgiler

EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek. Aşağıdaki formülü kullanarak hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz;

Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100

1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira

1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira

1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira

1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira

1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira

1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira

1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira

1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira

1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira

1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira

2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira

2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira

2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira

2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira

2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira

2500 lira alan SSK ve Bağkurlu 2625 lira

2600 lira alan SSK ve Bağkurlu 2730 lira

2700 lira alan SSK ve Bağkurlu 2835 lira

2800 lira alan SSK ve Bağkurlu 2940 lira

2900 lira alan SSK ve Bağkurlu 3045 lira

3000 lira alan SSK ve Bağkurlu 3150 lira

3100 lira alan SSK ve Bağkurlu 3255 lira

3200 lira alan SSK ve Bağkurlu 3360 lira

3300 lira alan SSK ve Bağkurlu 3465 lira

3400 lira alan SSK ve Bağkurlu 3570 lira

4000 lira alan SSK ve Bağkurlu 4200 lira

4300 lira alan SSK ve Bağkurlu 4515 lira

4500 lira alan SSK ve Bağkurlu 4725 lira

4700 lira alan SSK ve Bağkurlu 4935 lira

5000 lira alan SSK ve Bağkurlu 5250 lira

2380 lira alan memur emeklisinin maaşı 2522 lira

2386 lira alan memur emeklisinin maaşı 2529 lira

2405 lira alan memur emeklisinin maaşı 2549 lira

2409 lira alan memur emeklisinin maaşı 2553 lira

2593 lira alan memur emeklisinin maaşı 2748 lira

2625 lira alan memur emeklisinin maaşı 2782 lira

2772 lira alan memur emeklisinin maaşı 2938 lira

2809 lira alan memur emeklisinin maaşı 2977 lira

2885 lira alan memur emeklisinin maaşı 3058 lira

3095 lira alan memur emeklisinin maaşı 3280 lira

3134 lira alan memur emeklisinin maaşı 3322 lira

3140 lira alan memur emeklisinin maaşı 3328 lira

3210 lira alan memur emeklisinin maaşı 3402 lira

3326 lira alan memur emeklisinin maaşı 3525 lira

3434 lira alan memur emeklisinin maaşı 3641 lira

3613 lira alan memur emeklisinin maaşı 3829 lira

3642 lira alan memur emeklisinin maaşı 3860 lira

3783 lira alan memur emeklisinin maaşı 4009 lira

4006 lira alan memur emeklisinin maaşı 4246 lira

4055 lira alan memur emeklisinin maaşı 4298 lira

4152 lira alan memur emeklisinin maaşı 4401 lira

4274 lira alan memur emeklisinin maaşı 4530 lira

4480 lira alan memur emeklisinin maaşı 4748 lira

4706 lira alan memur emeklisinin maaşı 4988 lira

5197 lira alan memur emeklisinin maaşı 5508 lira

5403 lira alan memur emeklisinin maaşı 5727 lira

5453 lira alan memur emeklisinin maaşı 5780 lira

5966 lira alan memur emeklisinin maaşı 6323 lira

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