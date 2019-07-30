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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.07.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

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Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli ve memur maaşları bayram öncesinde yatıp yatmayacağı ile binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Tahsis numarasına göre maaşlarının hesaplara yatma süreci bayram tatiline denk gelen vatandaşlar, emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna cevap arıyor. İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Emekli ve memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar, yetkili mercilerin konuyla ilgili açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki, emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatırılacak mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılıyor olması ve bazı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor olması, akıllara bayram öncesi maaşlar yatırılır mı sorusunu getirdi. Her iki konuyla ilgili bakanlıktan henüz bir resmi açıklama gelmezken, normal şartlarda ayın 15'inde yatırılması beklenen memur maaşlarının 5-9 Temmuz tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NORMALDE HANGİ TARİHLERDE YATIRILIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.

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