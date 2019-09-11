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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.09.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

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Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Kamu veya özel sektör çalışanı milyonlarca vatandaş, emeklilik için gün sayarken, emekli maaşlarına yönelik bilgileri de araştırmaya devam ediyor. 'Emekli olunca ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtını arayan 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) çalışanlarının, emekli maaşlarını hesaplamada ödenen prim miktarı gibi faktörler etkili oluyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte, o konu hakkında detaylar.

İş hayatını tamamlayarak SGK'dan aylık alacakları emekli maaşını bekleyen çalışanlar, sıklıkla emekli maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırma yapıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemine yönelik yanıt arayan vatandaşlar, e- devlet sistemi üzerinden konuyla ilgili detaylara erişebiliyor. Peki, emekli maaşı hesaplamada neler etkili? İşte, 2019 yılı emekli maaşı hesaplaması ile ilgili merak edilenler.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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