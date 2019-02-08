Emekli maaşlarına 600 lira promosyon
Bankaların emekli maaşı rekabeti büyüyor. Emekli maaşı promosyonları 600 liraya kadar ulaşıyor. Sadece emekliye değil, emekliyi bankaya getiren müşteriye de promosyon veriliyor.
Bankalar emekli maaşında rekabetin dozunu yükseltti. 600 liraya ulaşan promosyonların yanında fatura indirimi, ücretsiz para transferi gibi teklifler sunmaya başladı. Emekliye yapılan tekliflerde ücretsiz ambulans hizmeti ve tıbbi danışmanlık da bulunuyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi getirenlere ise her emekli için 100 liraya varan ödemeler yapılıyor.
12 milyonu aşan emekliyi kapsayan promosyon ödemeleri 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000-2000 lira arası maaş alanlara 375 lira 2000 lira üzeri maaş alanlara 450 lira olarak belirlenmişti. Bankalar bu tutarların üzerinde ödeme yapabiliyor.
Promosyondan yararlanmak için 3 yıl aynı bankadan emekli maaşı almak gerekiyor. Daha önce promosyon alan emekliler 3 yıldan geriye kalan dönemin parasını iade edip bankasını değiştirebiliyor.
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