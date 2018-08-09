Emekli maaşları ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatar mı?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi en çok araştırılan konulardan biri de emekli maaşları oldu. Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatacak mı?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. 2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lira Ramazan Bayramı’nda ödendi. Peki, ikinci ikramiyeler ne zaman, ayın kaçında ödenecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, ‘bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?’ sorularına yanıt verdi. Zümrüt, yaptığı yazılı açıklamasında Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamasında, "Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz" diyen Bakan Zümrüt, şu ifadelere yer verdi: "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.
Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
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