Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bir süredir tarihi merak edilen emekliye bayram ikramiyesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Emekliye bayram ikramiyesinin mayıs bitmeden hesaplara yatırılacağını duyuran bakanlık, emekli maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda da bilgi verdi. İşte, emekliye bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağına dair bazı detaylar
Türkiye genelinde 12 milyon vatandaşa ödenecek olan emekli bayram ikramiyesi, 31 Mayıs Cuma günü hesaplarda olacak. Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılarıdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.
Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurum tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle