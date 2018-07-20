Emekli maaşına haciz koyulabilir mi?
Emekliler için en önemli geçim kaynağı olan emekli maaşları ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan birisi emekli maaşlarının haczedilip haczedilemeyeceği. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen emekli maaşının haczedilmesi durumunda aslında son derece önemli maddi sorunların ortaya çıkması muhtemel. Peki, emekli maaşı haczedilebilir mi?
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Diğer adıyla yaşlılık aylığı olarak da isimlendirilen emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli kişinin onayı olmadan mümkün değil.
5510 Sayılı Kanun ‘un 93’üncü maddesi uyarınca sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez.
HANGİ DURUMLARDA HACİZ SÖZ KONUSU OLABİLİR?
Emekli maaşına haciz gelmesi durumu belli birkaç durumda söz konusu olabiliyor. Bu konuyu içeren 88’inci maddeye göre SGK’nın bir emekliden prim, SGDP gibi bir alacağı varsa haciz edilebiliyor. 88’inci madde SGK alacaklarını düzenlemekte ve SGK’ya borcu olan ve emekli aylığı alanların maaşlarının dörtte biri haczedilebilmektedir. Böylesi bir durumda haczedilecek maaş miktarı da emekli maaşının % 25’inden fazla olamaz. Ayrıca nafaka borçları dışında da emekli maaşı haczedilemiyor.
Memur emeklileri için ise işleyiş biraz daha farklı. Memurlar 5434 sayılı Kanun kapsamında oldukları için ve mevzuatlarında emekli maaşlarının haciz edilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından, memur emeklilerin maaşlarına haciz konulabiliyor.
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