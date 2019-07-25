Emekli maaş farkları yattı mı? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli, dul ve yetim ile memurlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez maaşlarına ek olarak enflasyon farklı alıyor. Maaş farkı tutarı 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. 1-5 Temmuz’da maaşını çeken memur emeklisi zam farkını alamamıştı. Emekli maaş farklarının tarihi ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, emekli maaş farkları yattı mı? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli maaş farklarının ödeneceği tarihin bilgisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek.
Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel.
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