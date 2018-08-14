Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman yatacak? Tam tarih bilgisi

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak sorusu, birçok vatandaşın merakla sorguladığı husus oldu. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi, son günlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi son açıklamalara göre ne zaman yatırılacak? İşte, o husus hakkında detaylı bilgiler

Geçtiğimiz dönemlerde bayram dolayısıyla hesaplara daha erken yatırılan emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.



BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.



BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.



BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDE HANGİ DOSYA ESAS ALINIR?



Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılır.



Örnek 1; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.



Örnek 2; emekli aylığı ile birlikte %45 meslekte kazanma gücü kaybı oranı üzerinden sürekli iş göremezlik geliri alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren emekli aylığı dosyası üzerinden 1.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Emekli veya hak sahibinin vefatı durumunda hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesi varislerine ödenir.



DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.



Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.



SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALMAKTA OLANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?



İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri al makta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenir.



Örneğin; meslekte kazanma gucu kayıp oranı %25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1.000 TL'nin %25'i oranında yani 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. Bayram İkramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.