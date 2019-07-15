Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayramlardan önce emeklilere ödenen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve dul ve yetimleri de kapsayan bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı?
Kurban Bayramı'na 1 ay kala, devlet tarafından Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerine bayramlarda verilen bin lira bayram ikramiyeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Gözler yetkililerden yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişken, her sene yılda Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere iki defa ödenen bayram ikramiyeleri ödeneceği tarih internette merak konusu oldu. İşte, emekliye kurban bayramı ikramiyeleriyle ilgili merak edilen bilgiler.
Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.
Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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