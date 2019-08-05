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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.08.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Bağ-Kur ve SSK ikramiye tarihleri

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Bağ-Kur ve SSK ikramiye tarihleri

Emeklilerin bayram ikramiyesi, birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl iki kez hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı öncesi beklentilerini sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, bakanlık düzeyinden gelen açıklamalara göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Maddi anlamda planlarını yapmak isteyen binlerce vatandaş, bakanlığın açıklaması dahilinde bu meblağı hesaplarından ne zaman çekeceklerini merak ediyor. İşte, emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihler

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 8-9 Ağustos’ta ödenecek.. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.

EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİ DOLANDIRAN ÇETE YAKALANDI

ADANA’da, emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişilik suç şebekesi, adliyeye sevk edildi. Şebeke içindeki anne, baba ve kız kardeşiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yavuz M.’nin 4 yıl boyunca dolandırdığı emeklililerin zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğu için dolandırıcılığı bıraktığını söylediği öğrenildi. Yöntemleriyle Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği ’Organize İşler’ filmini akıllara getiren suç çetesinin, 77 kişiyi dolandırıp, 135 senete imza attırdıkları ortaya çıktı.

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