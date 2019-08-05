Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Bağ-Kur ve SSK ikramiye tarihleri
Emeklilerin bayram ikramiyesi, birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl iki kez hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için Kurban Bayramı öncesi beklentilerini sürdüren vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, bakanlık düzeyinden gelen açıklamalara göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Maddi anlamda planlarını yapmak isteyen binlerce vatandaş, bakanlığın açıklaması dahilinde bu meblağı hesaplarından ne zaman çekeceklerini merak ediyor. İşte, emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihler
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 8-9 Ağustos’ta ödenecek.. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.
EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİ DOLANDIRAN ÇETE YAKALANDI
ADANA’da, emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişilik suç şebekesi, adliyeye sevk edildi. Şebeke içindeki anne, baba ve kız kardeşiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Mustafa Yavuz M.’nin 4 yıl boyunca dolandırdığı emeklililerin zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğu için dolandırıcılığı bıraktığını söylediği öğrenildi. Yöntemleriyle Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği ’Organize İşler’ filmini akıllara getiren suç çetesinin, 77 kişiyi dolandırıp, 135 senete imza attırdıkları ortaya çıktı.
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