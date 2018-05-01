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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
01.05.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Emekli bayram ikramiyesi için önemli açıklama..İki bayram öncesi verilecek

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Emekli bayram ikramiyesi için önemli açıklama..İki bayram öncesi verilecek

Emekliye bayram ikramiyesi için Başbakan Binali Yıldırım'dan 30 Nisan Pazartesi akşamı önemli açıklamalar geldi. Uzun süredir konuşulan emekliye bayram ikramiyesi ile Kurban ve Ramazan bayramlarının öncesinde maaşlara ek olarak ikramiye yatıracak olan devlet, bu ikramiyeden 12 milyon emeklinin faydalanmasını sağlayacak. İşte, son açıklamalara göre emekliye bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgiler

Emekli bayram ikramiyesi, 30 Nisan akşamı gündeme geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamaların içerisinde yer alan emekliye bayram ikramiyesi, 12 milyon emekliyi kapsayacak. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşulan emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er lira olmak üzere tüm emeklilere dağıtılacak. İşte, Başbakan Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklaması

BAŞBAKAN'IN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında emekkliye bayram ikramiyesi açıklaması yaptı. İşte o açıklamalar;

"Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.

Burada bir şey yapmıyoruz. Maaşına şu kadar dediğin zaman o bir anlam ifade etmiyor. Çok alan çok alıyor, az alan az alıyor. Standart eşit miktarda aldığı emekli maaşına bakmadan böyle bir imkanı sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

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