Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de ikramiyeler oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1000’er liralık ikramiye alan emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Emekliler, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı’ndan önce ödenecek ikramiyelerini bekliyordu. Milyonlarca emeklinin günlerdir yanıt aradığı soruya yanıt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih aralıklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta
ödenecek.
10.8 MİLYAR LİRA ÖDENECEK
Bakan Selçuk, 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarının yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olduğunu belirtti.
"EMEKLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.
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