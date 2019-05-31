Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? Maaşlar ne zaman ödenecek?
İlk kez geçtiğimiz yıl verilen emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl da merak bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta yatacağını belirtmişti. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bin lira olan ikramiye ödemeleri cuma günü itibariyle emeklilerin hesabını yatırıldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de aynı gün ödenecek. Geçen yıl başlatılan uygulamada ikramiyeler 2 güne yayılarak verilmişti. Ancak bu yıl SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin maaşları aynı gün ödenecek.
Maaşlar erken ödenecek
Emekli sandığına bağlı memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Bu bayram ise maaş ödemeleri tatile denk geliyor. Bu nedenle alınan kararla memur emeklileri 4-5 hazirana den gelen maaşlarını 3 haziran pazartesi, yani arife günü alacaklar. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5’inde yapıyor. 5 Haziran, çarşamba gününe ve bayram tatiline denk geldiğinden haziran ayında hem işsizlik maaşları hem de kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs cuma günü yatırılacak. Böylece maaşlar bayram öncesi alınacak. Maaş alacakların kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine 31 Mayıs günü gidecek.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekli Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 (bin) lira olarak belirlenmişti, tutar bu yıl da değişmedi
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