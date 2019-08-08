Emekli bayram ikramiyeleri ve memur maaşları yattı mı? E-Bordro giriş ekranı
Emekli bayram ikramiyeleri ve memur maaşları hesaplara yattı mı sorusu, milyonlarca çalışanın gündemindeki konu olmaya başladı. Emekli bayram ikramiyeleri ve memur maaşlarının Kurban Bayramının öncesinde hesaplara yatırılacağı ile gündemde yer almıştı. Peki, emekli ve memur maaşları yattı mı? İşte, E-Bordro ekranından kolayca görüntüleyebileceğiniz emekli bayram ikramiyeler ve memur maaşları detayları
Geçtiğimiz haftalarda detayları açıklanan emekli bayram ikramiyeleri ve memur maaşlarının erken tarihte hesaplara yatırılması, birçok bugünün önemli hususları arasında yer alıyor. Emekli ve memurların hesaplarına yatırılacak olan ücretler, sistem üzerinden de görüntülenebilecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ve memur maaşları hesaplara yattı mı? İşte, E-Bordro sistemi üzerinden görüntüleyebileceğiniz detaylı bilgiler
EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise yarın ödeme yapılacak.
MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA YATIRILDI MI?
Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı, 5 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Memurların 9 Ağustos Cuma günü maaşlarını alacaklarını öğrenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.
E-BORDRO MAAŞ SORGULAMA EKRANI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
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