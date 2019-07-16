Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, devlet tarafından emekli, dul ve yetimlere ödenenen bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Yılda iki defa ödenecek olan ikramiyelere ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından sorgularken, SGK tarafından Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bu sene ikinci defa uygulanan bin TL'lik bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce vatandaşların hesabına yatırılacak. Bayrama 1 aydan daha kısa süre kala, vatandaşların ikramiyelerin ödeneceği tarihle ilgili araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. İkramiyelerde ağustos ayı içerisinde vatandaşların hesabına yatacak. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili bilgiler.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNDE TARİH BELLİ OLDU MU?
Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.
Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.
Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.
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