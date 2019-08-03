Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kamu işlerine ek ödemelerin tarihi belli oldu
Milyonlarca emeklinin günlerdir merakla araştırdığı ‘Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt geldi. Ayrıca kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kamu işlerine ek ödemeler ne zaman yapılacak?
Emekliler ve kamu işlerinin merakla beklediği sorular yanıt buldu. Hem emekli ikramiyelerinin hem de ek ödemelerin tarihi resmi olarak açıklandı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler ile ilgili detaylı bilgi...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."
Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle