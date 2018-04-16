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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
16.04.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Elveda Merkez

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Elveda Merkez

Merkez Bankası’nda son 1 yılda emeklilik, istifa, işe son verme gibi nedenlerle 908 kişi ayrıldı. 2016 yılında 4 bin 564 olan personel sayısı 2017 yılında 3 bin 730 kişiye geriledi. Bu sayı son 10 yılın en düşük rakamı oldu.

MERKEZ Bankası’nda geçen yıl çalışanları emekliliğe teşvik etmek için bir çalışma yapılmıştı. 1952 ile 1962 yılı doğumlular için personele yaşına göre emeklilik teşviki uygulanması kararlaştırılmıştı. 1962 yılı doğumlulardan başlayarak emekli olunması halinde çalışanın maaşının 12 katı ile 2 katı arasında teşvik verilmesi öngörülmüştü. Sistem yaş ilerledikçe ödenecek miktarın azalmasına dayanıyordu. Merkez Bankası’nın geçen hafta genel kurulu yapıldı. Genel Kurul nedeniyle yayımlanan yıllık faaliyet raporunda personel durumuna ilişkin de bilgiler verildi.

Elveda Merkez31-40 YAŞ GRUBU

Personel sayısındaki düşüş dikkat çekti. Faaliyet raporuna göre Merkez personeli 2008’den beri en düşük sayıya indi. 2008’de 4 bin 437 olan sayı, 2012’de 4 bin 584’tü. 2013’te 4 bin 659, 2014’te 4 bin 753 olan personel sayısı, 2015’te 4 bin 746 oldu. 2016’da 4 bin 564’e gerileyen personel sayısı 2017’de 3 bin 730’a geriledi.

Bankada çalışan personelin ağırlığı 31-40 yaş grubunda. Personelin yüzde 47.51’i bu yaş aralığında. Personelin yüzde 56.11’i Ankara’da İdare merkezinde, yüzde 43.89’u da şubelerde çalışıyor. Personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 1’lik gerileme yaşandı. 2016’da personel giderleri için 275.1 milyon lira harcanırken, 2017’de yapılan harcama 271.8 milyon lira oldu. Banka Meclisi, Para Politikası ve Denetleme Kurulu ile yönetim komitesi üyelerinden oluşan Banka üst yönetimine 2017’de brüt ücret olarak 6.2 milyon lira ödeme yapıldı. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre bu tutar banka personeline 2017 yılında ödenen aylık ve yan ödemeler toplamının yüzde 1’ine denk geldi.

Emeklilik Merkezi
Emeklilik Merkez'i

2017 yılında 76.5 milyon liralık emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı ödemesi yapıldı. Faaliyet raporunda emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı yükümlülüğü hareketine ilişkin veriler de paylaşıldı. 2016 yılında 9.4 milyon liralık emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı ödenmişti.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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