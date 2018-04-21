Elvan: Mersin’e ‘ikinci Belek’
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kazanlı bölgesine 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.
CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırım yapılacak bölgenin Türkiye’nin ikinci Belek’i olacağını söyledi. Elvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ikinci Belek’i olacak bir yer. Tarsus Kazanlı bölgesi, 10 kilometre sahili olan arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımıcılar oraya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Yeni Belek olacak. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda uygulama projelerine başlandı. Bu yıl temelini atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım. 8 bin yatak kapasiteli bir yatırım. Oteller, golf sahaları olacak bir alan. 5 bin doğrudan istihdam yaratacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacaktır.” Bakan Elvan 2018’in ilk çeyreğinde büyüme tahmininin yüzde 7 olduğunu da ilk kez açıkladı.
Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin de konuşan Elvan, 30 milyon yolcu kapasiteli havalimanının altyapı çalışmalarının haziran sonu itibarıyla bitirileceğini bildirdi.
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