Elon Musk'tan Türkiye açıklaması! Dev proje geliyor...

Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Supercharger ağının Norveç'ten Türkiye'ye kadar uzanacağını açıkladı. Musk, attığı Tweet'te İrlanda’nın bazı bölgelerinin Supercharger’a ihtiyacı olduğu twine yanıt olarak, Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa'nın %100'ünü kaplayacak şekilde genişleyecek. İrlanda'dan Kiev'e, Norveç'ten Türkiye'ye ifadelerini kullandı. Tesla Model 3'ün Avrupa versiyonunun Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu portlarla donatılacağını açıklamıştı. Daha önce Türkiye'deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan şirket, Avrupa'daki Tesla sahiplerine Model 3 gelmeden önce kıtadaki mevcut Süper Şarj Cihazlarını CCS sistemiyle yükselteceğini de söyledi

Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Şarj istasyonları gelecek

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ