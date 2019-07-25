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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
PEKİN (AA)
25.07.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Elon Musk'a Çin'den rakip geldi... Başarılı oldu

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Elon Musk'a Çin'den rakip geldi... Başarılı oldu

Çin'de ilk kez özel sektörden roket üreticisi bir firma, Dünya yörüngesine uydu fırlatmayı başardı.

Elon Musk'a Çin'den rakip geldi... Başarılı oldu Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, merkezi Pekin'de bulunan "i-Space" şirketi, kendi üretimi "SQX-1 Y1" adlı taşıyıcı roketle fırlattığı iki uyduyu Dünya yörüngesine ulaştırmayı başardı. Siçuan eyaletindeki Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan fırlatış, Çin'de özel sektör tarafından üretilen bir roketle yapılan ilk başarılı transfer oldu.

HIZLI BİR ATILIM

Şirketten yapılan açıklamada, fırlatışın, Çin'in ticari uzay sektörü açısından "dönüm noktası" olduğu vurgulanarak, özel sektörün, uzay gücü olmaya çalıştığı dönemde Çin'e gerekli desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

"Landscape" adlı bir başka Çinli özel şirket, geçen yıl ekimde kendi üretimi roketle uzaya uydu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak fırlatış başarısız olmuştu. Çin'in uzay girişimlerinde son dönemde hızlı bir atılım içinde olduğu dikkat çekiyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLMUŞTU

Ülke geçen yıl mayısta, Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti. İlk kez insanlı uzay görevini 2003'te gerçekleştiren ülke, ABD ve Rusya'dan sonra bunu tamamen kendi teknolojisiyle yapabilen üçüncü ülke olmuştu.

MUSK'IN ŞİRKETİ DE GÖNDERMİŞTİ

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX yaptığı uzay çalışmalarıyla biliniyor. Musk'ın şirketi 60 adet “Starlink” uydusunu Florida’dan uzaya fırlatmıştı.

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