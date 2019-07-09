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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Elon Musk: Robot taksiler üretildiğinde Tesla'nın fiyatı artacak

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Elon Musk: Robot taksiler üretildiğinde Tesla'nın fiyatı artacak

Elektrikli otomobil üreticisi şirketi Tesla Motors'un sahibi Elon Musk, sürücüsüz robot taksilerin üretimine başladıktan sonra elektrikle çalışan Tesla marka otomobillerinin daha pahalıya satılacağını söyledi.

Güney Afrikalı girişimci milyoner, robot taksi hayalinin gerçek olmasıyla Tesla'nın fiyatlarının artmasının muhtemel olduğu uyarısını yaptı. Uyarılarını Twitter hesabından yapan Musk, robot taksi olarak çalışabilen sürücüsüz otomobillerin, sürücüsü olan otomobillere göre birkaç kat daha değerli olacağını söyledi.

CNBC'nin haberine göre, Musk, robot taksi üreterek daha fazla para kazanmayı amaçlıyor ve Tesla'nın 2018 yılının son çeyreğinde model 3, S ve X elektrikli otomobilleri ortalama 66 bin 800 dolar dolaylarında satışa sunuldu.

Musk, bu yılın başında yatırımcılara yaptığı açıklamada; tamamen sürücüsüz çalışabilen otomobillerin, Tesla'nın şu anda 40 milyar dolar olan değerini 500 milyar dolara çıkarabileceğini söylemişti. Musk, yine bu yılın başlarında Tesla'nın iki yıl içerisinde, dönen tekerlekleri ve pedalları olmayan araçlar üretebileceğini belirtmesine karşın bazı uzmanlar bunun bu süre içerisinde pek mümkün olmayacağına inanıyor.

Tesla'nın dışında Uber ve Lyft gibi şirketler de kendi sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmeye çalışıyor.

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