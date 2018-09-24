Elon Musk mı Haydar Yenigün mü?

GEÇEN hafta Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen ‘Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) göğsümüzü kabartan birçok gelişme yaşandı. Ben bu önemli fuara o tarihlerde başka bir seyahat için şehir dışında olduğum için katılamadım ama uzaktan takip ettim. Türkiye’de basına çok geniş yansımayan bu gelişmeleri sıralamak gerekirse öncelik olarak ‘Big Boy’ lakaplı Ford F-Max’ten bahsetmem gerekir. Hatırlatmam gerekirse, 8 yıl önce Amerikan otomotiv devi Ford’u ağır ticari araç pazarına yeniden girmeye ikna eden Ford Otosan, bu doğrultuda 500 milyon doları bulan yatırımla geliştirdiği yüzde 90’ı yerli ilk global kamyon olan Ford F-Max’i Hannover’de dünyaya tanıttı. Temmuz ayı başında ‘Eskişehirli Big Boy’ başlığıyla Hürriyet’in de manşetten verdiği bu önemli araç motorundan, aksına hatta şanzımanına kadar yerli.

5 yılda Türk mühendisleri tarafından geliştiren F-Max, daha yollara çıkmadan fuarın büyük ödülü olan “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü”ne layık görüldü. Bu aslında Türkiye’de ilk kez olan bir şey. Genelde daha önce yurtdışında aldığımız ticari araç ödülleri hep temsil edilen markanın geliştirdiği, bizim sadece ürettiğimiz araçlara verilmişti. Bu ödül aslında Ford Otosan veya Koç Holding’in değil Türkiye’nin, Türk mühendislerinin ödülü. Projenin mimarı olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün de söylediği gibi, “Memleketin böyle haberlere ihtiyacı var.”

TÜRKLER ÇIKARMA YAPTI

Ford Otosan dışında fuara Türk firmalar adeta çıkarma yapmış. BMC’den Karsan’a, Temsa’dan Anadolu Isuzu’ya kadar bir çok Türk şirketi dikkat çeken ve ilgi gören yenilikçi modellerini ilk kez Hannover’de sergiledi. Karsan, BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan elektrikli midibüsü ‘Jest Electric’i, BMC merakla beklenen ve yollara geri döndüğü yeni kamyon ailesi ‘Tuğra’yı, Temsa seri üretime hazır hale getirdiği elektrikli otobüsü ‘Avenue Electron’u ve Anadolu Isuzu ise fuarın en önemli araçlarından biri olan yüzde 100 elektrikli kamyonu ‘NPR 10 EV’yi dünyaya Almanya’dan tanıttı. Aslında ekonomik dalgalanma yüzünden iç pazarda oldukça gerileyen otobüs ve kamyon satışlarına karşı Hannover Türk şirketleri için ihraç pazarlarını ve adetlerini arttırmak için büyük bir fırsat sunuyordu. Bu yüzden Türk firmalar oldukça iddialı bir şekilde ticari araç üretimindeki gücümüzü ve yenilikçi vizyonumuzu dünyaya gösterdiler. Tanıtılan araçların çoğunun geleceğin teknolojilerine sahip olması da bunun bir göstergesiydi.

SANCAKTEPE’DE DOĞDU

İşte bu gelişmeler doğrultusunda Hannover fuarında benim en çok ilgimi çeken ve dış basında geniş yer bulan araç ise tamamen Türkler tarafından tasarlanan ve geliştirilen geleceğin kamyonu ‘F-Vision’ oldu. Koç Holding ve Amerikan Ford ortaklığı olan Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki dev Ar-Ge merkezinde yaratılan bu yüzde 100 elektrikli ve 4. seviye otonom (sürücüsüz) kamyon konsepti, kısa bir süre önce Türkiye’yi de ziyaret eden Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi Elon Musk’ın 2018 yılının başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’ın en büyük rakibi. Aslında Musk’ın tanıttığı kamyondan bile daha ileri seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Tesla’nın elektrikli kamyonunda otonom 2. seviyede bulunuyor. Yani yarı otonom diyebiliriz. Ford Otosan’ın geliştirdiği geleceğin kamyonu ise 4. seviye otonom özelliğine sahip. Bu bile Türklerin ticari araçta Amerikan Tesla’dan çok önde olduğunu gösteriyor.

F-Vision isimli kamyon konseptinin başındaki isim olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “F-Vision konsept aracımız gelecek için neler hayal ettiğimizin, hatta daha ötesinde neler üzerinde çalıştığımızın ipuçlarını veriyor. Teknoloji bizim için gelecek demek. Bu teknolojileri yıllardır yatırım yaptığımız Türkiye’nin en büyüğü olan Ar-Ge merkezimiz sayesinde hayata geçiriyor, geleceği şekillendiriyoruz” yorumunu yapıyor.

TAMAMI TÜRKİYE’DE ÜRETİLİR

Yenigün, “Talep gelirse bu konsept ve teknolojileri Türkiye’de mi üretilecek, Eğer öylese en erken ne zaman üretime başlarsınız?” soruma ise şu cevabı verdi: “Biz tamamı Türkiye’de üretilecek diye planlarımızı yaptık. Dünyada tüm üreticiler bu tip çalışmalar yapıyorlar. Bizim onlardan farkımız Ar-Ge ve ürün geliştirme konusunda tecrübemiz, verimli çalışma yapma yeteneğimiz ve üretimde esneklik. Bunları yanyana koyduğumuzda rakiplerden avantajlıyız. Bunları yaparak piyasada ‘ilk’ olma hayalimiz yok. Ancak geri kalmayacağız da.”

Dünya özellikle ticari araçlarda yeni bir geleceğe doğru ilerliyor. Amerikan ve Alman markalar geliştirdikleri konseptlerle bunun öncüleri arasına girdiler. Ama Türk firmalar da özellikle kamyon ve otobüs alanlarında neler yapabileceğini Hannover fuarında tüm dünyaya gösterdi. Bence Haydar Yenigün ve ekibinin geliştirdiği geleceğin kamyonu konsepti, Elon Musk ve ekibinin geliştirdiği kamyonun çok ilerisinde. Önümüzdeki yıllarda hangisinin daha başarılı olacağını bekleyip göreceğiz. Ama şu da bir gerçek, Amerikan Ford, Türkiye’deki ortağıyla ne kadar gurur duysa azdır. Resmen Koç Holding’in büyük ısrarıyla yeniden girdikleri ağır ticari sektöründe global olarak rakiplerinden hiç de geri kalmadıklarını hatta önde olduklarını da görmüş oldular. Hannover’de emeği geçen tüm Türk şirketlerinin yöneticilerini kutluyorum.

MARVEL KARAKTERLERİ ARACA İLHAM OLMUŞ

FORD Otosan’ın Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde yer alan Dizayn Stüdyosunda Türk tasarımcılar ve mühendisler tarafından 4 ay gibi kısa bir sürede tasarlanan F-Vision Future Truck isimli konsept araç, ekran çizimlerinden fiziki bir prototipe dönüştürülmüş. Marvel karakterlerinden alınan ilhamla tasarlanan araç bulunduğu ortama adapte olma özelliğine sahip. Avrupa’daki benzer prototip üreticilerine kıyasla maliyeti 5’te biri oranında düşürülen araç interaktif ön paneli ile çevreyle iletişim kurabiliyor ve otonom sürüş esnasında kararan camlarıyla kullanıcılara maksimum konfor sunuyor. Seviye 4 otonom sürüş özelliği sayesinde otobanda otonom modunda kullanılabilen aracın tüm sürüş modlarında kullanıcısı ile tek vücut olması hedeflenmiş. Bu nedenle organik formlarla oluşturulan ve karbondioksit gazı salımını sıfıra indirmek amacıyla çekiş gücünü bataryalardan alan tam elektrikli konsept araç, markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor.